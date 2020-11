Steve Bannon-podkast fjernet fra Twitter etter halshogging-uttalelse

Twitter har besluttet permanent suspensjon av Bannons podkast, mens YouTube har fjernet en episode, melder CNBC.

Beslutningen er et resultat av at Bannon antydet at FBI-sjef Christopher Wray og Trump-administrasjonens smittevernekspert Anthony Fauci burde halshogges og få hodene sine satt på påler utenfor Det hvite hus.

En talskvinne for Bannon sier at han ikke antydet at Fauci og Wray faktisk skulle halshogges, men at han snakket i metaforiske vendinger ved å henvise til den blodige politikken under tudortiden i England.

– Han har aldri tatt til orde for vold av noe slag, sier hun.

Bannons uttalelser i podkasten kom mens han er løslatt mot kausjon i en føderal sak der han er anklaget for å ha svindlet til seg penger fra en innsamlingsaksjon på nett der pengene skulle gå til en gruppe som angivelig bygger grensemur mot Mexico.

Flere hundre tusen givere har donert til sammen 25 millioner dollar – over 220 millioner kroner – til kampanjen. Bannon ble pågrepet 20. august og løslatt mot en kausjon på 5 millioner dollar samme dag. Han nekter straffskyld. Rettssaken starter 24. mai.