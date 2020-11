Høie varsler betydelig strengere regler for sosiale samlinger i Oslo og Bergen

Storbyene Oslo og Bergen jobber nå hardt for å beholde kontrollen etter større smitteutbrudd. På regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen minnet Høie om de nye reglene for private sammenkomster og arrangementer, men varslet flere.

– Her må vi også være oppmerksom på at det sannsynligvis vil komme betydelig strengere regler i Oslo- og Bergensregionen.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er sikker på at de lokale politikerne vil gjøre gode vurderinger av hvilke tiltak som må settes inn lokalt, men var tydelig på at de må stramme ytterligere inn.

– Vi ser tallene fra Bergen, Oslo og kommunene rundt at de må stramme mer inn, sa Solberg.

Unison enighet

Helseminister Høie var torsdag i møte med smitteutsatte byer og kommunene rundt. Der presenterte han både de nasjonale tiltakene og anbefalingene til sterkere lokale tiltak.

– Jeg opplevde det som en unison tilbakemelding om at de ville følge opp dette, men at de også var opptatt av å koordinere seg enda bedre på eksisterende lokale tiltak. Slik at dette blir mest mulig likt for dem som bor og jobber i disse distriktene.

– Det er betydelige innstramminger som befolkningen i disse regionene kommer til å oppleve de neste dagene, utover det vi nå har presentert nasjonalt, sa helseministeren.

Private sammenkomster

Innstrammingene kommer som følge av at flere smitteutbrudd kan knyttes spesielt til private sammenkomster. Regjeringen setter nå en grense på 20 personer ved private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.

Eksempel på privat arrangement kan være familieselskap, bryllupsfest, firmafest og julebord.

På arrangementer innendørs hvor ikke alle sitter på fastmonterte seter, kan man være maksimalt 50 personer.

På arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på fastmonterte seter, er grensen fortsatt 200. Innstrammingene for arrangementer gjelder fra midnatt natt til mandag 9. november.

– Inngripende



Statsminister Erna Solberg (H) mener det var riktig å ikke innføre strengere tiltak tidligere til tross for smitteøkningen de siste ukene.

– Vi forsøker med tiltak som ikke er mer inngripende enn at de kan forsvares i dagens situasjon, sa Solberg på regjeringens pressekonferanse torsdag.

– I forrige uke mente noen det var for inngripende med maks fem på middag. Det tror jeg ingen ville sagt i dag, sa statsministeren.

Samtidig understrekte hun at tiltakene må være føre var. Hun mener tiltakene kommer før situasjonen er blitt for ille.