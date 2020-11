Trumps tale bekymrer norske politikere

– Som forventet er valget veldig jevnt. Nå må vi være tålmodige og la de etablerte demokratiske prosessene for å avklare en vinner gå sin gang. USA er et land med sterke institusjoner og over 200 års erfaring med å gjennomføre demokratiske valg, skriver Søreide i en epost til NTB.

– Vi ser fram til å videreføre det gode samarbeidet vi har med USA med den som velges til president, skriver hun.

Flere andre norske politikere er skarpere i tonen og reagerer på Donald Trumps tale fra Det hvite hus onsdag morgen norsk tid. Der sa han at han anså seg som en vinner, hevdet det pågikk valgfusk og krevde at stemmegivningen måtte stanse. Det hadde den allerede gjort, men tellingen pågår fortsatt.

Fordømmer

Tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande fordømmer talen.

– Trumps tale i dag tidlig var ikke en demokratisk valgt leder verdig. Det gikk kaldt nedover ryggen på meg da jeg hørte den. Heldigvis er det mange demokrater i USA, både med stor og liten D. Jeg setter min lit til dem i dag, skriver Grande på Twitter, som krever at alle stemmer må telle.

SVs Audun Lysbakken kaller Trump for en udemokratisk bølle og mener talen er dramatisk.

– Trumps forsøk på å ta seieren på forskudd kan føre til kaos og uro, og er et farlig spill, skriver han i en epost.

Både Lysbakken og Rødts Bjørnar Moxnes krever en ny linje i forholdet til USA.

– Norge må nå utvikle en selvstendig utenrikspolitisk linje som gjør oss mindre avhengig av et stadig mer uforutsigbart og selvhevdende USA, skriver Moxnes.

– Urovekkende

Leder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet mener Trumps tale ikke var en seierstale, men viste en usikker president.

– Det er urovekkende at han sender ut signaler om at ikke alle stemmene skal telles, sier han til TV 2.

– USA er en av våre aller viktigste allierte. Vi ønsker et aktivt USA i verden, men et så polarisert land gjør at man stiller dårligere med tanke på utfordringene vi står overfor, sier han også.

MDGs leder Une Aina Bastholm mener Trumps krav om at forhåndsstemmene ikke skal telles, er i strid med grunnleggende, vestlige verdier.

– Situasjonen i USA akkurat nå minner oss på at vi kan ikke kan ta demokratiet og tilliten i samfunnet for gitt, skriver hun på Facebook.