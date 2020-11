Trump fikk flest stemmer blant eldre og hvite menn

49 prosent av de mannlige velgerne ga sin stemme til president Donald Trump, mens 48 prosent ga sin stemme til Joe Biden, viser en valgdagsmåling Edison Research har utført for Reuters.

56 prosent av kvinnene stemte ifølge målingen på Biden, som også fikk 87 prosent av de svarte stemmene, 65 prosent av stemmene fra velgere med latinamerikansk bakgrunn og 63 prosent av stemmene fra dem med asiatisk bakgrunn.

Målingen bygger på en kombinasjon av intervjuer med velgere ved valglokalene og via telefon, og gir et lite innblikk i hvem de ulike velgergruppene stemte på og hvorfor.

Unge stemte på Biden

Biden ser ut til å ha kapret flest stemmer i samtlige aldersgrupper opp til 65 år, mens Trump så vidt fikk flest stemmer fra dem som var eldre.

61 prosent av dem under 30 år oppgir å ha stemt på Biden, men andelen blant dem mellom 30 og 45 år var 52 prosent.

Blant dem med college-utdanning ser 55 prosent ut til å ha stemt på Biden, mens han og Trump fikk like mange stemmer fra dem uten videregående utdanning.

Mest opptatt av økonomi

Økonomi ser i år som tidligere ut til å ha opptatt velgerne mest, til tross for at USA står midt oppe i en coronapandemi som de siste månedene har krevd nærmere 240.000 menneskeliv.

35 prosent oppgir at det var spørsmålet om økonomi som avgjorde hvem de stemte på, mens 20 prosent oppgir rasemessig ulikhet og 17 prosent oppgir coronapandemien.

11 prosent av de spurte sier at det var Trumps og Bidens syn på lov og orden som avgjorde, og en like stor andel svarer at helsepolitikken var avgjørende.

Økonomi og pandemi

13 prosent mener økonomien er utmerket etter fire år med Trump, mens 35 prosent mener at økonomien er god.

31 prosent mener USAs økonomi nå er i dårlig forfatning, og 19 prosent mener at den er elendig.

17 prosent mener også at Trump har håndtert coronapandemien på en utmerket måte, mens 31 prosent mener at den er håndtert ganske bra.

34 prosent mener at Trump har taklet pandemien svært dårlig, mens 16 prosent svarer ganske dårlig.