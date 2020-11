Kampen om Kongressen: Trolig ingen omveltninger i maktbalansen

Dermed blir situasjonen i de to kamrene i den amerikanske Kongressen noenlunde den samme som før valget.

Dette må kunne sies å være et skuffende resultat for Demokratene, som hadde håpet å øke flertallet i Representantenes hus og sikre seg flertall i Senatet.

I stedet ser de ut til å miste plasser i Representantenes hus, og ikke sikre seg nok plasser i Senatet til å få flertall.

Senatet

I Senatet har Demokratene riktignok kapret to republikanske plasser, men det er ikke nok. Demokratenes kandidat tapte i Alabama og ser ikke ut til å ha lykkes i de andre delstatene der det var spådd jevnt løp.

Lindsey Graham, republikanernes leder i justiskomiteen i Senatet og en nær alliert av president Donald Trump, vant i South Carolina, der han ble utfordret av Jaime Harrison.

– Dere sløste bort mye penger, sier Graham.

Han viser til at konkurrenten Harrison svidde av hele 100 millioner dollar på sin valgkamp.

– Dette er den dårligste avkastningen på investeringer i USAs politiske historie, sier han.

Ikke nok

Også i Iowa, Texas og Montana, der demokrater håpet å vinne, holdt republikanerne fortet.

Kontrollen over Senatet er svært viktig for den som blir valgt til president.

Senatorene godkjenner nominerte til jobber i administrasjonen og regjeringen, og kan få gjennomført eller stanset presidentens politikk.

I dag kontrollerer republikanerne Senatet med 53 plasser mot Demokratenes 47. Tre eller fire plasser vil kunne vippe flertallet, avhengig av hvem som vinner presidentvalget, siden visepresidenten kan avgjøre ved stemmelikhet.

Tilbakegang i «huset»

I Representantenes hus har Demokratene i dag flertall med 232 seter mot Republikanernes 197, men nå ser de ut til å miste minst seks plasser til republikanske representanter.

Et svakere flertall vil gjøre det vanskeligere for Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, å samle troppene rundt en felles politikk, siden hun får færre å spille på for å danne flertall.

En av seirene til Republikanerne i «huset» er overtakelsen av setet til demokraten Collin Peterson i et valgdistrikt i Minnesota. Peterson har hatt plassen i 15 valgperioder, siden 1991. Selv da Trump vant med et forsprang på 31 prosentpoeng i valgdistriktet 2016, klarte Peterson å beholde plassen, men nå har han tapt mot republikanske Michelle Fiscbach.

Demokratene ser også ut til å miste flere andre plasser som de vant i 2018, i områder hvor Trump gjorde det sterkt i 2016, deriblant i South Carolina, New Mexico og Oklahoma.

«The Squad» gjenvalgt

På plussiden kan imidlertid Demokratene notere seg at både Alexandria Ocasio-Cortez og de tre andre som kalles «The Squad», har blitt gjenvalgt til Representantenes hus.

Ocasio-Cortez fra New York, Ilhan Omar fra Minnesota, Ayanna Pressley fra Massachusetts og Rashida Tlaib fra Michigan tilhører venstresiden i Demokratene og er ivrige forkjempere for bedre helsetilbud til alle, for strengere klimatiltak og andre progressive saker.

De fire har de siste to årene blitt utsatt for en rekke verbale rasistiske og hånlige angrep fra president Donald Trump og andre republikanske politikere.