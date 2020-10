Strand og Fasteraune på topp på nominasjonslista til Oppland Sp

De to er begge inne i sin første stortingsperiode. Strand er i utdannings- og forskningskomiteen, mens Fasteraune er med i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Partiets tredjekandidat er fylkesleder Kjersti Bjørnstad.

Politisk nestleder og leder for nominasjonskomiteen Olav Røssum i Oppland Sp mener at den vedtatte nominasjonslista viser at fylkeslaget har mange gode kandidater med bred erfaring.

– Vi er svært fornøyd med det endelige resultatet, sier han i en pressemelding.

Fylkeslaget har som mål å få 30 prosent oppslutning ved stortingsvalget neste høst.