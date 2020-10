Melby angrep Senterpartiet i sin tale til landsstyret

Hun trakk blant annet fram den nye klimaplanen klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) jobber med, som skal bidra til at Norge når klimamålet for 2030.

– Uten å røpe for mye kan jeg avsløre at det kommer til å være mye i den planen som sikkert både Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil være veldig kritisk til, sa Guri Melby i sin tale under det digitale landsstyremøtet til Venstre lørdag.

Viste til oljeavsløring

Hun viste også til NRKs avsløring denne uken der det ble kjent at en rapport fra Oljedirektoratet i 2013 viste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt for Norge.

Men beregningene ble ikke lagt fram for Stortinget før de folkevalgte stemte for å åpne havområdene for petroleumsvirksomhet.

– Det viser hvor langt den rødgrønne regjeringen og Senterpartiets nestleder, daværende olje- og energiminister, Ola Borten Moe, er villige til å strekke seg for å åpne nye oljefelt i Norge.

Borten Moe sa torsdag til NRK at han ikke kjente til de hemmelige økonomiske vurderingene.

– Ville bli et kjempeeksperiment

Under talen angrep Melby også Senterpartiet på skolepolitikken.

– Jeg tror aldri jeg har hørt Trygve Slagsvold Vedum snakke om skolepolitikk, sa Venstre-lederen.

Her beskyldte hun Senterpartiet blant annet for å være utydelige på hva de vil.

– Vi vet masse om hva de er mot, og at de vil legge ned barneskoler i Åsnes kommune. Men er Senterpartiet egentlig for noe i skolepolitikken? De er i hvert fall ikke opptatt av å snakke om det, sa Melby.

– Å la Senterpartiet styre Skole-Norge ville blitt et kjempeeksperiment, sa hun.