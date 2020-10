Ap under Støre har tapt mest i de største og minste kommunene

I oktober fikk partiet kun 22 prosent oppslutning, mot 36 prosent høsten 2014. Det er en nedgang på 39 prosent, ifølge målingen som Respons Analyse har gjort for VG.

– Tallene viser at Arbeiderpartiet mister unge, urbane og radikale velgere til MDG og SV, og så mister de mer tradisjonelle kjernevelgere til Senterpartiet, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til avisa.

Ifølge valgforskeren har partiet gått tilbake i sine tidligere bastioner, som Innlandet og Nord-Norge. Mest har de gått tilbake i de aller største og de aller minste kommunene. I kommuner med over 50.000 innbygger har de gått fra 35 til 21 prosent oppslutning i gjennomsnitt, mens i kommuner med under 10.000 innbyggere er nedgangen fra 37 til 20 prosent oppslutning.

Partisekretær Kjersti Stenseng innrømmer at partiet ikke har vært flinke nok til å synliggjøre sitt prosjekt, men mener at Ap nå står sterkere som følge av at flere er lite fornøyd med regjeringens privatiserings- og sentraliseringsprosjekt.

– En jevn trend er at befolkningen ønsker en ny retning for landet og skal vi sikre regjeringsskifte trengs et sterkere Arbeiderparti, sier hun, og legger til:

– Selv om disse tallene er lavere enn vi ønsker, skal vi klatre opp fra dagens målinger.