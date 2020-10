Støre gjør endringer i Arbeiderpartiet

Siri Hytten (37) er utpekt som ny stabssjef og assisterende partisekretær Kristine Nordenson Kallset (42) til å lede partiets valgkamp neste år, skriver TV 2.

– Vi gjør det for å organisere hverdagen effektivt, fordele oppgaver på en god måte og dekke over et bredt arbeidsfelt der vi kan nå flest mulig i stortingsarbeidet og også ut mot parti og et stort reiseprogram, sier Støre om endringene.

Siri Hytten, som har en fortid som journalist i NRK, er glad for den nye jobben.

– Jeg tenker at det er fint at vi deler ansvaret tydeligere, og det er bra for meg og resten av teamet, både for arbeidsflyten og kontakten med resten av gruppa og partiet, sier hun.

Etter det TV 2 erfarer, har flere sentrale personer uttrykt en misnøye med det de opplever som en for «flat struktur» uten en klar leder rundt Støre.

Planen er at det nå skal bli lettere for stortingsrepresentanter og organisasjonen å vite hvem de skal henvende seg til.