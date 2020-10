Lederstrid i Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Det sier han til Stavanger Aftenblad rett før landsmøtet åpnet klokka 10 lørdag på Hotel Clarion Oslo Airport.

Valgkomiteen er splittet og har levert en delt innstilling. Oslo, Viken og Vestland/Telemark har pekt på Cecilie Lyngby fra Oslo, mens Myrhol har støtte bare fra deler av komiteen.

Myrhol bekrefter at han vil tre ut av sentralstyret om han ikke blir valgt som partileder.

– Jeg er selvfølgelig sjokkert over at dette kommer så tett inn mot landsmøtet. Dette burde vi hatt en god prosess på. Da hadde dette vært enkelt. Jeg håper at det i løpet av helgen vil komme en enstemmig innstilling på sentralstyret, sier Myrhol.

Myrhol mener også forslag til prinsipprogram viser at landsmøtet og lederskapet kan bli en problematisk affære. Utkastet inneholder en rekke uenigheter mellom først og fremst sørvest og østlandet.

Lyngby bekrefter overfor avisa at hun vil ta over som partileder om landsmøtet peker på henne.

– Dette er vanskelig for meg, fordi jeg er venn av Frode. Jeg skulle ønske at det ikke var sånn. Men min greie er å lytte til folket. Medlemmene er folket. Da må jeg lytte, og hvis landsmøtet ber meg om det, vil jeg plukke opp hansken, sier hun.