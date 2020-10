Ny måling: Flere vil ha Vedum enn Støre som statsminister

I målingen har Ipsos spurt hvem nordmenn ønsker som statsminister dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet havner i regjering etter valget neste år.

47 prosent av de spurte svarte Vedum, mens kun 43 prosent mener Støre bør bli statsminister.

Også blant dem som sier de vil stemme SV, Ap eller Sp ved neste valg svarer flest at de ønsker Vedum som statsminister. Han får 49 prosent, mens Støre får 48 prosent.

Vedum kan dessuten glede seg over et godt resultat på partimålingen. Her er nemlig Senterpartiet opp 2,6 prosentpoeng til 17,8. Det er kun 1,7 prosentpoeng bak Ap, som er ned 2,9 prosentpoeng til 19,5.

Høyre er største parti med 22,3 prosent oppslutning. Til tross for dette ville målingen gitt kun 69 mandater for regjeringspartiene og Frp

Oppslutning: H 22,3 (-0,4), Ap 19,5 (-2,9), Sp 17,8 (2,3), Frp 12,7 (-1,2), SV 6,3 (-2,1), Rødt 5,4 (-0,8), MDG 4,7 (1,2), KrF 3,7 (-0,9), V 2,6 (-1,0).

Målingen er tatt opp av Ipsos for Dagbladet i uke 43. 1000 personer er blitt spurt.