Venstre-topp var møtefikser for First House-kunder

En gjennomgang VG har gjort har avdekket at minst 15 av 23 kunder som nåværende statssekretær Anne Solsvik hadde mens hun fremdeles jobbet som kommunikasjonsrådgiver i First House, ba om møter eller tok opp saker med departementene som Venstre har i regjeringen.

Overfor avisen vil ikke Solsvik svare på om hun hadde et spesielt ansvar for kunder som ville påvirke Venstre. Den 5. oktober sluttet hun i First House for å gå til jobben som statssekretær for Venstre-leder Guri Melby i Kunnskapsdepartementet.

– Jeg stoler på hvor Anne Solsvik har lojaliteten sin



Næringsminister Iselin Nybø og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn sier at de ikke var klar over at Solsvik hadde disse bedriftene som kunder. Partileder Melby sier hun stoler på statssekretæren sin.

– Hva slags vurdering First House gjør når de fordeler kunder og departementer og sånt, det får nesten de svare på. Det er ikke jeg inne i. Det som er viktig for meg, er om jeg stoler på hvor Anne Solsvik har lojaliteten sin etter at hun ble ansatt av meg, og jeg er veldig trygg på at hun har lojaliteten sin hos Venstre og regjeringen, og ikke hos noen kunder, sier Melby.