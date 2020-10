Trump på kirkebesøk i Nevada

Trump startet dagen i Las Vegas i Nevada hvor han gjorde et sjeldent besøk til en kirke før et kveldsarrangement i Carson City. Nevada har ikke stemt for en republikansk presidentkandidat siden 2004.

– Jeg elsker å gå i kirken, sa Trump i en kort kommentar på vei ut, før han oppfordret folk til å stemme 3. november.

Kommentarene hans var tonet kraftig ned sammenlignet med fryktretorikken han brukte under lørdagens valgarrangementer i Wisconsin og Michigan, der han omtalte Demokratene som «antiamerikanske radikale» på «et korstog mot amerikansk historie». Han sa at moderate velgere har en «moralsk plikt» til å stemme på Republikanerne.

Joe Biden, en troende katolikk, valgte å delta på en messe i hjemstaten Delaware før han fløy til Nord-Carolina, der flertallet sist stemte på en demokratisk kandidat i 2008, da Barack Obama vant delstaten.

Dersom Biden vinner blir han den andre katolske presidenten i USAs historie etter John F. Kennedy. Biden går ukentlig til messe og snakker ofte om sin tro og hvor viktig den er i livet hans. Trump går langt mer sjelden i kirken, men har sterk støtte fra hvite evangeliske ledere.

Både Trump og Biden forsøker nå å vinne stater som kan hjelpe dem å sikre seieren, men dynamikken i valgkampen er bemerkelsesverdig stabil. Biden leder markert i nasjonale målinger, men har et mindre forsprang på Trump i målinger i vippestatene.