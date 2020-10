Carl I. Hagens Nav-anmeldelse henlagt

Spesialenheten for politisaker begrunner henleggelsen med at politi- og påtalemyndighetens lovforståelse har samsvart med den departement, Nav og domstolene har lagt til grunn, ifølge Dagbladet.

– Spesialenhetens mening er at det ikke er sannsynlig at noen i politiet eller påtalemyndigheten har gjort seg skyldig i straffbare handlinger, skriver de i henleggelsen.

Hagen sendte sin anmeldelse – på seks sider – til setteriksadvokat Henry John Mæland før jul i fjor. I januar ble anmeldelsen oversendt spesialenheten.

Den tidligere Frp-lederen har anket henleggelsen inn for Riksadvokaten. Han reagerer på Spesialenhetens begrunnelse.

– Mange aktører har et ansvar for å foreta en selvstendig vurdering. Det er sikkerhetsmekanismen for at en feilvurdering hos én aktør vil bli korrigert av andre aktører – som også foretar sine selvstendige vurderinger, sier Hagen til Dagbladet.