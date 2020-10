Siv Jensen klappet inn til to nye år som Frp-sjef

Å være partileder krever at man står oppreist både i motvind og medvind, understreket Jensen rett før hun ble valgt. Det var under hennes ledelse at Frp for først gang gikk inn i regjering i 2013.

– Jeg har stått oppreist og forsvart regjeringsbeslutninger, også de jeg har vært uenig i, sa hun.

– Vi har bevist styringsevne, men vi har også bevist at regjeringsdeltakelse for oss er et virkemiddel, ikke et mål i seg selv.

Siv Jensen har vært Frp-leder siden våren 2006. Hun var finansminister i hele perioden Frp satt i regjering, fra høsten 2013 og fram til januar i år. Jensen ble etter partiets regjeringsexit Frps parlamentariske leder på Stortinget.

Motivasjonssvikt

Jensen understreket også at hun mistet motivasjonen da coronapandemien rammet Norge i vår, og det ble umulig å reise rundt i landet for å drive politisk arbeid.

– For første gang i mitt politiske liv har jeg hatt en mindre motivasjon. Men det skyldtes ikke at jeg var lei av dere, men at jeg savnet dere, sa hun.

– I det øyeblikket vi kunne gjenoppta normal politisk virksomhet og jeg kunne begynne å reise land og strand rundt og møte dere igjen, ha medlemsmøter, ha partiaktiviteter, kjente jeg: Herregud, dette er helt fantastisk.

Solvik-Olsen gjør comeback

I tillegg til partilederen var tre sentralstyremedlemmer på valg på årets coronautsatte og nedskalerte landsmøte. Ketil Solvik-Olsen (Rogaland), Ronny Berg (Finnmark) og Jon Engen-Helgheim (Viken) ble valgt inn i sentralstyret.

– Det er ingen grunn til å ha noe annet mål for vårt parti enn at vi skal være størst i Norge, og at vi skal ha statsministeren, sa Solvik-Olsen rett før han formelt ble valgt.

Rogalendingen gjør dermed comeback i Frp-ledelsen og rikspolitikken. Han var i en årrekke både nestleder og samferdselsminister for Frp i regjeringen, før han flyttet til USA høsten 2018. Solvik-Olsen er samtidig innstilt til sikker plass på stortingslisten til Rogaland Frp.

Ingen av de to nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes var på valg lørdag.