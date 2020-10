Trump sier han setter himmel og jord i bevegelse for å beskytte eldre

18 dager før presidentvalget er Trump på velgerjakt i solskinnsstaten Florida.

Presidenten har falt i popularitet hos eldre på meningsmålingene, en av årsakene er hans håndtering av koronapandemien i USA.

Trump lover nå at velgergruppen skal få førsteprioritet når koronavaksiner skal distribueres. Han lover også å gi tilgang til samme type behandling han selv fikk da han ble behandlet for korona.

– Jeg vil beskytte dere, jeg vil forsvare dere, og jeg vil kjempe for dere med hver eneste dråpe energi og overbevisning jeg har, sa Trump under et valgmøte i Fort Myers fredag.