Medlemsflukt fra dansk sentrumsparti etter metoo-konflikt

236 personer hadde torsdag meldt seg ut av partiet, noe som er langt flere enn i andre uker, opplyser partiet torsdag.

Radikale Venstre er ett av den sosialdemokratiske regjeringens støttepartier i den rødgrønne blokken. Partiet har cirka 6.800 medlemmer.

Nylig måtte partileder Morten Østergaard gå av etter at en kvinnelig partikollega, Lotte Rod avslørte at hun flere ganger var blitt utsatt for krenkende fysisk berøring.