Putin og Erdogan ber om en rask slutt på Nagorno-Karabakh-konflikten

De to vektla det presserende behovet for å få en slutt på konflikten raskest mulig og gå mot en fredelig løsning på Nagorno-Karabakh-problemet, heter det i den offisielle uttalelsen fra Kreml.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS ble de to lederne også enige om å opprettholde kontakten regelmessig gjennom militære og diplomatiske kanaler.

Erdogan skal også ha sagt at Tyrkia ønsker seg en permanent løsning, men anklaget Armenia for å ville sette i stein det Tyrkia kaller en okkupasjon av regionen.

Tyrkia er blitt anklaget for å sende krigere fra Syria til Nagorno-Karabakh for å bistå Aserbajdsjan, noe Putin uttrykte sin alvorlige bekymring for, ifølge Kreml.

Det har vært nye kamper mellom Aserbajdsjan og Armenia i Nagorno-Karabakh denne uka, tross en våpenhvile som partene ble enige om i Moskva i forrige uke. Til sammen skal flere hundre personer ha blitt drept i kampene, deriblant mange titalls sivile.