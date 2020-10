Sveriges utenriksminister sendte stikk mot Tyrkia

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu kritiserte svenske myndigheter for å støtte kurdiske militanter, samt for å ikke ta standpunkt til Hellas' angivelige dårlige håndtering av migranter – en anklage som Hellas avviser.

– Jeg vil spørre deg om følgende: På hvilken myndighet ber du Tyrkia om å trekke seg ut av Syria, eller å advare Tyrkia? Dersom du er så sensitiv angående menneskerettigheter, hvorfor kritiserer du ikke Hellas, for én gangs skyld, spurte Cavusoglu.

– Jeg er din gjest. Jeg vil ikke ta en debatt her, svarte Linde og fortsatte:

– Jeg håper bare at alle i Tyrkia vil ha muligheten til å uttrykke sine meninger like åpent som du gjør, sa Linde med åpenbar henvisning til ytringsfrihetens vilkår i Tyrkia, der myndighetene er blitt kritisert blant annet for å fengsle journalister og prokurdiske politikere.