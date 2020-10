Profiler fra KrF og Venstre støtter opp om Sentrum

Blant de 40 som har undertegnet oppropet, er tidligere statssekretær Svein Helgesen (KrF) og Venstres tidligere ordfører på Finnøy, Gro Skartveit, skriver Vårt Land. Tidligere stortingsrepresentant for KrF i Vest-Agder, Anne Brit Stråtveit, er også blant undertegnerne.

– Hva om valget var allerede i morgen? Hvis partiet Sentrum da stilte til valg, ville mange av oss sannsynligvis ta sjansen på å gi det våre stemmer – med hjertet, skriver de 40.

Det var i slutten av september at tidligere Ap-profil Geir Lippestad og flere tidligere KrF-profiler kunngjorde at de vil starte opp et nytt parti kalt Sentrum. De jobber nå med å samle de 5.000 underskriftene som trengs for å registrere seg som politisk parti.