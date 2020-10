Giske om Bøhler: – Jeg har sjelden møtt en senterpartist jeg er så enig med

Krasse og nær hatske reaksjoner haglet fra tidligere Ap-kolleger da Jan Bøhler for snaue to uker siden varslet at han melder overgang til Senterpartiet.

Under et bokbad med Trond Giske i Trondheim mandag, fortalte Bøhler hvordan han hadde opplevd situasjonen.

– Jeg blir litt skremt av at partikulturen og lojaliteten, at intensiteten i det er så sterk at man ikke kan prøve å se bak det, og se det gode i de valg folk gjør, og respektere det, sa Bøhler.

– At partiet med stor P skal gå foran vennskap, når jeg sier jeg vil fortsette å være venner, vi er jo først og fremst medmennesker som skal ta vare på hverandre. Jeg blir litt skremt av det, fortalte Bøhler.

Trond Giske, som trakk seg for nærmere to år siden som nestleder i Ap i kjølvannet av en rekke metoo-anklager og som tidligere i høst ble vraket som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, er en av dem som har forsvart Bøhler etter avhoppingen.

Det er «ille å se kommentarer hvor Jan behandles som en avhopper fra en sekt», skrev Giske på sin Facebook-side dagen etter nyheten.

– Jeg har sjelden møtt en senterpartist jeg er så enig med, proklamerte Giske under bokbadet.

Overfor Dagbladet avviser Giske imidlertid at det er aktuelt for også han å bytte til Sp.

Temaet for bokbadet var Bøhlers nye bok «Østkantfolk».