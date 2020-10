WHO: Flokkimmunitet som strategi er uetisk

Ifølge Tedros er det blitt foreslått av enkelte, men han viser ikke til spesifikke personer, grupper eller land.

– Aldri i folkehelsehistorien har flokkimmunitet blitt brukt som strategi for å svare på et utbrudd, iallfall ikke en pandemi, sier Tedros på et videomøte mandag.

Flokkimmunitet betyr at en hel befolkning er beskyttet mot et virus når et flertall er immune. For meslinger for eksempel kreves det at 95 prosent er vaksinert for at de siste 5 prosentene skal være beskyttet.

WHO anslår at rundt 10 prosent av verdens befolkning har en grad av immunitet mot coronaviruset. Det vil si at en stor majoritet fortsatt er mottakelige for sykdom.

Flokkimmunitet oppnås ved å beskytte folk mot et virus, ikke ved å eksponere dem for det, sier Tedros.

En eksponeringsstrategi er vitenskapsmessig og etisk problematisk, ifølge WHO-direktøren.

– Å tillate et farlig virus som vi ikke helt forstår, å løpe fritt er helt enkelt uetisk. Det er ikke et alternativ, sier Tedros.

Mer enn 37,5 millioner mennesker er så langt smittet av coronaviruset som dukket opp i den kinesiske byen Wuhan i desember i fjor. Mer enn en million smittede er døde.