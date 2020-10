Carl I. Hagen vil ha store endringer i Frp

Frp-veteranen har et ønske om å gjøre seg gjeldende i rikspolitikken på ny, skriver NRK.

Han har skissert en ny retning for partiet der pensjonister skal få mer, og bomstasjonene skal bort. Særlig vekt legges også på klima og innvandringsfeltet.

– Jeg vil ha en reforhandling av EØS-avtalen når det gjelder arbeidskraft, og en mye strengere innvandring-, integrering- og flyktningpolitikk. Og jeg sier rett ut at jeg vil ha en assimilering av innvandring i stedet for integrering, sier Hagen til kanalen.

Hagen har sendt femten politiske punkter til nominasjonskomiteene i Oppland Frp og Oslo Frp. Han er denne høsten innstilt på henholdsvis første- og tredjeplass i de to fylkeslagene.

Andre nestleder i Frp, Terje Søviknes, presiserer overfor NRK at partiet aldri har brukt ordet assimilering i tilknytning til sin flyktnings- og innvandringspolitikk.

– Vi har stått for en aktiv integreringspolitikk der vi stiller krav til våre nye landsmenn. Når det gjelder klimapolitikk, hadde landsstyret en diskusjon om det nylig, og der ble et forslag fra Oslo Frp avvist med et overveldende flertall, sier han til kanalen.