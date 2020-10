Trump kaster seg ut i valgkampen igjen

– Jeg føler meg veldig bra, forsikret Trump (74) i en tale til sine tilhengere fra en balkong i Det hvite hus lørdag.

Nok en gang fjernet han demonstrativt munnbindet han hadde på seg før han takket tilhørerne.

– Gå ut og stem. Vi skal gjøre dette større enn valget for fire år siden. Det er det viktigste valget i vårt lands historie, sa Trump i sin første offentlige tale etter at han ble rammet av covid-19.

Tilhørerne, som stort sett hadde på seg munnbind, ropte «USA» og «fire nye år!»

– Ikke lenger smittefare

Trumps lege Sean Conley erklærte noen timer senere at presidenten ikke lenger utgjør noen smittefare.

Conley sa ikke direkte at Trump er frisk og heller ikke hvorvidt han har testet negativt for koronaviruset etter at han var syk. Trump har likevel tilsynelatende fått grønt lyst til å gjenoppta valgkampen.

Og det planlegger han å gjøre mandag – én uke etter at han ble utskrevet fra sykehuset.

Da skal Trump tale på et valgkampmøte i den viktige vippestaten Florida. Tirsdag går ferden videre til et valgkamparrangement i Pennsylvania, også det en vippestat. Dagen etter er han i Iowa, en delstat der Trump ifølge meningsmålingene kan møte reell motstand på tross av en overveldende seier i 2016.

Skeptiske leger

Mens Trumps egne leger ser ut til å ha godkjent reiseplanene, er andre leger mer skeptiske.

– Han trenger immunforsvaret sitt for å bekjempe viruset. Det er derfor du alltid får beskjed om å hvile og innta væske fordi immunforsvaret må være på sitt optimale, sa legen Mangala Narasimhan på sykehuset Northwell Health i New York nylig.

Hun la til ta eldre pasienter kan risikere en ny sykdomsrunde hvis de ikke hviler ut etter covid-19.

Under lørdagens tale framsto Trump som frisk, men kanskje litt hes. Et par dager tidligere måtte han flere ganger avbryte et intervju på grunn av hosting mens han snakket om planene om å gjenoppta valgkampen.

Da var planen å dra til Florida allerede lørdag, men reisen ble senere utsatt.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har skarpt kritisert Trumps folkemøter og sagt det er uansvarlig å holde dem midt under pandemien. Men presidenten har avvist kritikken og bedt amerikanerne om ikke å være redd for koronaviruset.

Så langt har over 213.000 coronasmittede amerikanere dødd.

Superspredning i Det hvite hus

I tillegg til Trump og hans kone Melania ble også en rekke andre av hans medarbeidere koronasmittet for et par uker siden.

Mange av dem ble trolig smittet under en seremoni ved Det hvite hus der Trump kunngjorde at Amy Coney Barrett var nominert som ny høyesterettsdommer.

– Jeg mener dataene taler for seg. Vi hadde en superspreder-hendelse i Det hvite hus, sa Trumps smittevernekspert Anthony Fauci i et intervju med CBS News Radio før helgen.

Han pekte på at det var mange mennesker uten munnbind til stede på et lite område.

Mens Trump i sin balkongtale lovet å «senke» Joe Biden og Demokratene, viser meningsmålinger at han ligger langt bak utfordreren. Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende målingene viser at Biden har et forsprang på nesten 9 prosentpoeng.

