Det sier Ken Spain som jobbet for det republikanske partiet under presidentvalgkampen i 2008.

I et intervju med NBC sammenligner han årets valgkamp med det som skjedde for 12 år siden. Da overrasket Barack Obama den republikanske leiren, vant overlegent mot John McCain, og kunne deretter innta Det hvite hus.

– Den verste perioden som en kandidat kunne ha

– Jeg tror det kan bli et forferdelig valg, sier den republikanske senatoren Ted Cruz. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Presidenten har trolig hatt den verste perioden som en kandidat kunne ha gått inn i den siste måneden av et valg, sier han i intervjuet.

Nå advarer den republikanske strategen at Trump kan lide samme skjebne.

Derfor ber han sine partifeller om å bruke sin energi på å redde plassene i Kongressen. Dersom velgerne vender Trump ryggen vil hele partiet lide under dette og bli kraftig svekket i neste fireårsperiode.

– De er nødt til at opparbeide selvstendige brands og ta avstand fra Trump hvis de skal ha en sjanse, mener Spain.

Sliter på meningsmålingene

Meningsmålingene går ikke Trumps vei i valgkampinnspurten. Enkelte hadde nok håpet på en sympatieffekt etter at presidenten ble coronasyk, men denne har ikke gitt seg utslag så langt.

Ifølge et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene, leder Biden med en oppslutning på 51,9 prosent mot 42,1 prosent for Trump.

I Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona leder Biden. Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 49,1 prosent, mot 44,5 prosent for Trump.

Flere republikanerne uttrykker nå frykt for at Donald Trump vil tape presidentvalget og kaste det republikanske partiet ut i en krise.

Les også: Pence kan overta hvis Trump blir alvorlig syk

Video: Michelle Obama med bønn til folket: – Jeg føler meg ikke trygg

– Vi kan miste Det hvite hus og begge kongresshusene

– Jeg tror det kan bli et forferdelig valg. Jeg tror vi kan miste Det hvite hus og begge kongresshusene. Det kan bli et blodbad av Watergate-proporsjoner, advarer den republikanske senatoren i Texas, Ted Cruz, i et intervju med CNBC.

Han utelukker likevel ikke at stemningen kan snu før valget, men sier han er svært bekymret over utviklingen.

– Det er ustabilt, det er svært ustabilt.

Den republikanske senatoren John Cornyn kritiserte Trump denne uken for å ha skapt forvirring om coronaviruset og sviktet da pandemien spredte seg over hele landet.

Senatets majoritetsleder, den superlojale Mitch McConnell, sier han ikke ønsker å være i nærheten av Det hvite hus på grunn av håndteringen av coronaviruset, skriver The Guardian.

Denne type uttalelser signaliserer uro i rekke i de neste avgjørende ukene før valget.

Kan ha skremt bort usikre velgere

Etter at Trump ble utskrevet fra militærsykehuset har han sjokkert både egne partifeller, medisinske eksperter og kanskje usikre velgere som ennå ikke har bestemt seg.

Trumps holdning til coronaviruset skremmer smitteverneksperter. Nå frykter de at presidentens «uansvarlige» fremtreden kan forverre smittesituasjonen i USA.

– Ikke være redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt, skrev Trump på Twitter. etter utskrivingen. Det første han gjorde da han tok steget opp på balkongen i Det hvite hus, var å rive av seg munnbindet. Da var han fortsatt smittefarlig og gikk på medisiner for covid-19.

– Det er nok bare en effekt av steroidene

– Jeg tror presidenten begår en feil, og at han nå utsetter folk for fare. Som president burde han beskytte amerikanernes helse, ikke si at alt er «ok», uttalte lege og professor i medisin og folkehelse Carlos del Rio ved amerikanske Emory University.

I Twitter-meldingen skrøt Trump av at han følte seg bedre enn han har gjort på 20 år.

– Det er nok bare en effekt av steroidene. Det kan absolutt ha fått Trump til å føle seg mer vital, mente professoren.

Både Twitter og Facebook har fjernet villedende meldinger om viruset fordi de mener presidenten bagatelliserer coronapandemien.

Les også: Biden øker ledelsen på målinger

Video: Trump mener han vinner med mindre valget er rigget