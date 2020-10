Svensk topp-politiker avslørt av festbilder: – Nei, nei, nei

Det stormer rundt Kristdemokraternas partileder Ebba Busch, etter at hun for to uker siden deltok i en bursdagsfeiring.

Bursdagen ble holdt på et utested og en restaurant i partyområdet Stureplan i Stockholm.

Det var Buschs nære venninne, bloggeren Margaux Dietz, som fylte 30 år.

Etter byturen kjørte partilederens livvakter bursdagsbarnet hjem, noe som har vakt oppmerksomhet i Sverige. Socialdemokraternas politiker Annika Strandhäll reagerer på at livvakter fra den svenske sikkerhetstjenesten, finansiert av skattebetalerne, ble brukt til å skysse hjem en beruset venninne.

Löfven advarte

Annika Strandhäll reagerer på at Kristdemokraternas partileder Ebba Busch brukte sine egne livvakter til å kjøre hjem en venninne etter en bytur. Foto: Victor Svedberg/ Flickr.com

Etter at saken først ble omtalt i svenske medier, har det dukket opp bilder av partilederen på en annen fest - samme helg.

Torsdag publisert Aftonbladet flere bilder fra en kjendisfest 27. september, hvor Busch klemmer og kysser flere festdeltagere på kinnet.

Bilder viser også at avstandsregelen ikke ble fulgt under festen og middagen.

Bursdagen ble holdt få dager etter at statsminister Stefan Löfven advarte mot å samles til trange hjemmefester.

– Ikke greit



Overlege og leder for Stockholms legeforening, Johan Styrud, sier til Expressen at han reagerer på bildene av den svenske politikeren.

– Vi skal jo bekjempe pandemien, og da er avstand veldig viktig, sier han.

Han omtaler klemmingen som uakseptabel.

– Nei, nei, nei. Det er ikke greit, sier Styrud.

Også Buschs partifelle Ella Bohlin deltok på festen. Bohlin har senere uttalt at hun angrer og at hun aldri skulle deltatt på sammenkomsten, skriver Aftonbladet.



Johan Styrud, overlege og leder for Stockholms legeforening, reagerer på bildene fra festen. Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrn

Nå angrer hun



Busch sier i en uttalelse til SVT at hun angrer på at hun deltok på festlighetene.

– Covid-19 gjør at man daglig blir stilt overfor situasjoner og beslutninger. Vil det være trengsel, kan jeg holde avstand? Her har jeg prøvd å gjøre en vurdering på forhånd ved å sitte sammen med nære venner og ellers holde avstand.

Hun understreker at mesteparten av sammenkomsten foregikk utendørs.

– I ettertid tenker jeg at det hadde vært bedre å avstå, sier Busch til SVT.