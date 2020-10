Svensk politiker i hardt vær etter bytur: – Utrolig tragisk

For to helger siden feiret den kjente svenske bloggeren Margaux Dietz sin 30-årsdag i partyområdet Stureplan i Stockholm. Gjestene ble kjørt rundt i en partybuss før de festet videre på et utested og en restaurant.

– Der bestilte noen inn 300 hot shots. Etter det er ting litt uklart, forteller Dietz i sin egen podcast, ifølge Expressen.

Underveis ankom hennes gode venninne og partileder for Kristdemokraterna, Ebba Busch, bursdagsfeiringen.

Kjørt hjem av sikkerhetstjenesten



Det er imidlertid ikke selve feiringen som har vakt størst oppmerksomhet i svenske medier. I podcasten forteller nemlig Dietz at hun ble kjørt hjem av partilederens livvakter da festen var over.

Annika Strandhäll reagerer på at Kristdemokraternas partileder Ebba Busch brukte sine egne livvakter til å kjøre hjem en venninne etter en bytur. Foto: Jonas Ekströmer/tt / NTB

Socialdemokraternas politiker Annika Strandhäll har reagert på byturen.

– Vi befinner oss midt i en pandemi som krever mange menneskers liv. Her har vi en partileder for et regjeringsparti som drar på en fuktig festkveld. Akkurat det Folkhälsomyndigheten og statsministeren har sagt man ikke skal gjøre, skriver hun.

Strandhäll liker ikke at Buschs livvakter ble brukt til å kjøre bloggeren hjem fra byen.

«Som avrunding brukes hennes livvakter fra SÄPO, som er finansiert av skattebetalerne, som partilederens egen Uber-tjeneste for å skysse hjem en beruset venninne. Det er useriøst og forbløffende», skriver hun.

– Utrolig tragisk

Kristdemokraternas pressesjef Per Gudmundson sier til Aftonbladet at det kun var totalt åtte personer på det som omtales som en privat middag, og at bloggeren kun ble kjørt et lite stykke.

Kristdemokraternas partileder Ebba Busch. Foto: Jessica Gow/tt / NTB

Busch anklager Strandhäll for å spre løgner.

– Å gå ut som sosialdemokratisk toppolitiker og faktisk lyve om ting som ikke er sant, og påstå ting kring min livvaktsituasjon, synes jeg er utrolig tragisk, sier Busch til Expressen.

Hun mener kritikken er kraftig overdrevet.

– Det var en enkel feiring med Margaux, som er en venn av meg, hvor vi selvfølgelig fulgte Folkhälsomyndighetens smittevernråd, legger hun til.

Strandhäll avviser kritikken og viser til Dietzs egne uttalelser i podcasten.

Etter at byturen ble omtalt i svenske medier, har podcasten blitt redigert og omtalen om livvaktene er fjernt.