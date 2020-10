Siv Jensen krystallklar om kvoteflyktningene: – Et av våre viktige krav

– Det blir litt dyr symbolsk handling fra regjeringen sin side når vi kan hjelpe mange flere i nærområdene for de samme pengene, sier Jensen under et intervju i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram onsdag, ble det klart at regjeringspartiene ser for seg å ta imot 3.000 kvoteflyktninger også neste år. Samtidig opprettholdes målet om å bruke 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand.

– Frp mener alvor

Jensen er tydelig på at Frp vil kreve kutt i antall kvoteflyktninger i årets budsjettforhandlinger.

– Det er et av våre viktige krav, og jeg tror regjeringen bør ta innover seg at Frp mener alvor om de kravene vi fremsetter. Men så forhandler vi i et lukket rom, og så er det summen av de gjennomslag vi måtte få i de forhandlingene som kommer til å avgjøre om Frp blir enig med regjeringspartiene eller om vi ikke blir enig med dem.

KrF-leder varsler tøffe runder



KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han tror det vil bli noen tøffe runder med forhandlinger, og han forsikrer om at KrF kommer til å stå knallhardt på målet om kvoteflyktninger og bistand.

– Jeg håper disse forhandlingene både kommer til å dreie seg om den internasjonale solidariteten, men også hva vi kan gjøre for å sikre å få flere folk ut i jobb, sier han til kanalen.