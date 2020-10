Opptur for Arbeiderpartiet på ny måling

Partiet ender på 22 prosent (opp 2,2 prosentpoeng fra forrige Opinion-måling) i målingen utført for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB.

Til tross for Ap-oppturen har det rødgrønne flertallet krympet i målingen, og de ville fått 88 representanter dersom stortingsvalget var i dag, mot 81 til regjeringspartiene og Frp.

– Det er fortsatt et flertall som ønsker en ny regjering og en ny retning for landet. Skal vi få til regjeringsskifte, trengs et sterkt Arbeiderparti, sier Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

Mye av nedgangen skyldes MDG, som går fra 7,5 prosent på septembermålingen til 3,1 prosent i oktobermålingen. Samtidig rykker Venstre igjen over sperregrensen til 4,2 prosent, opp 1,7 prosentpoeng.

– Det er fint å se at vi er over sperregrensen på flere målinger for tiden. Vi hadde nettopp landsmøte, og jeg tror vi ser igjen den positive stemningen i partiet i disse målingene, sier nyvalgt Venstre-leder Guri Melby til FriFagbevegelse.

Også Frp får en solid oppgang på målingen. Med 12,5 prosent (+2,2 prosentpoeng) nærmer de seg Senterpartiet, som med sine 14,2 (-1,8 prosentpoeng) holder posisjonen som tredje største parti.

Høyre holder posisjonen som største parti med en oppslutning på 27,4 prosent, opp 0,4 prosentpoeng. SV og Rødt får begge marginale økninger til 7,3 prosent og 4,6 prosent, mens KrF går ned 1 prosentpoeng til 2,9 prosent.