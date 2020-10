Venstres Jan-Christian Kolstø går av som statssekretær og rådgiver

– Etter 15 år i norsk toppolitikk har jeg et ønske om å gjøre noe annet. Jeg tror det er sunt for partiet også, med et nytt blikk og litt friskt blod, sier Jan-Christian Kolstø til Dagbladet.

Kolstø har jobbet som kommunikasjonsrådgiver og pressesjef, før han 13. mars i år ble utnevnt til statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

Han er også pressekontakten til Venstres nylig avgåtte leder Trine Skei Grande.

I intervjuet med Dagbladet vil ikke Kolstø si hva han skal gjøre videre.

– Jeg har gjenopptatt noen tidligere prosesser og går inn i noen nye, men vil ta meg god tid før jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre nå, sier Kolstø.