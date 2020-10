Vedum: – Han er nær folk

– Det som har vært noe av det fineste med å jobbe med Jan, jeg har jo kjent Jan nå siden 2005, det er evnen til å være nær folk i praksis, sier Vedum.

Han stilte torsdag på en pressekonferanse sammen med Bøhler for å kunngjøre at sistnevnte nå foreslås som listetopp for Oslo Senterparti foran stortingsvalget neste år.

Bøhler trer dermed ut av Arbeiderpartiet, som han har vært stortingsrepresentant for siden 2005.

– Han er nær folk. Han jobber. Han lever i virkeligheten, tar opp hverdagssakene og løfter dem inn i stortingssalen, sa Vedum.

– Jeg mener det er bra for landet vårt og bra for Oslo at Bøhler fortsatt kan være en sterk folkevalgt, sa han.