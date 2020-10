Kjell Magne Bondevik negativ til nytt sentrumsparti

– Jeg støtter ikke partidannelsen, skriver han om det nyopprettede partiet Sentrum i en SMS til VG.

Han skriver dessuten at han er redd for at partidannelsen «splitter krefter som er enige om svært mye».

Nyheten om at tidligere Ap-politiker Geir Lippestad går sammen med tidligere fylkestopper i KrF om å lage partiet «Sentrum» kom tirsdag kveld.

Da ble det også kjent at Bondeviks sønn, John Harald Bondevik, som tidligere har sagt at han har stemt på Miljøpartiet De Grønne, er med på laget.