Melby til Venstre: Vi skal vinne kampen

Melby ble møtt med stående applaus og taktfaste jubelrop da hun entret talerstolen for å runde av Venstres landsmøte.

– Det var faktisk bedre enn en klem, sa Melby, som startet med å takke sin forgjenger Trine Skei Grande.

– Husk at hun har brakt oss over sperregrensa i to valg. Nå skal vi klare det én gang til, sa hun til ellevill applaus fra salen.

– Det er nå vi skal vinne kampen mot klimaendringene og ta tøffe og modige valg på vegne av oljenasjonen Norge, slo hun fast.

I likhet med sin forgjenger kom Melby også med en aldri så liten lekkasje fra det kommende statsbudsjettet for nest år.

– I statsbudsjettet for i år innførte vi billigere SFO i 1. og 2. trinn for familiene som har dårlig råd. I statsbudsjettet for neste år kommer vi til å foreslå at denne ordningen utvides – til å gjelde alle barn i SFO til og med 4. trinn, opplyste kunnskapsministeren – som også lover å gjennomføre «tidenes utdanningsløft».

– Vi må bort fra det sosialdemokratiske tankegodset bak reform 94 som legger til grunn at alle elever er like og har de samme behovene, slo Melby fast.