Venstre sier ja til EU

Jubelen sto i taket da det historiske vedtaket var et faktum tidlig søndag ettermiddag.

Hittil har Venstre stått på nei-siden. Men et klart flertall av de nærmere 200 delegatene på Venstres landsmøte stemte ja til formuleringen i det nye prinsipprogrammet om at Norge skal sikte seg inn mot å bli medlem i EU.

Venstre er dermed det andre partiet på Stortinget som tar et klart standpunkt for norsk EU-medlemskap, ved siden av Høyre. Arbeiderpartiet fjernet sitt ja-standpunkt fra programmet i 2017.

– På tide

– Skal vi fortsatt ikke sitte rundt bordet der beslutningene tas? Det er på tide at Venstre går inn for et norsk EU-medlemskap, sa Tord Hustveit fra Viken Venstre da han søndag sparket i gang debatten på Venstres landsmøte.

Torgeir Anda fra Venstres landsstyre tilhører mindretallet som ønsket en rundere formulering i prinsipprogrammet om at Venstre skal respektere resultatet i en eventuell folkeavstemning om EU.

– Vi vet ikke helt hvor EU er på vei. Det er et bevegelig mål. Det beste er å konsentrere seg om de oppgavene som er nær oss, sa han med henblikk på EØS-avtalen.

Melby: – En selvfølge

Nyvalgt Venstre-leder Guri Melby er kjent som en ihuga EU-tilhenger, og på landsmøtet ba hun partiet om å gå inn for EU-medlemskap.

– Det oppleves som en selvfølge at Norge skal bidra i unionen, sa hun.

Melby håper at formuleringen i programmet er såpass vid at den favner alle synspunktene i partiet. Der heter det også at «medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning, og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet».

– Målet mitt er at vi skal stå samlet også etter dagens avstemning, slo hun fast.

Kommentatorer har pekt på at Venstres eventuelle ja til EU kan føre til at partiet mister stemmer i distriktene. I juni i år sa nesten 63 prosent at de ville stemt nei til EU om det var folkeavstemning i dag, ifølge en meningsmåling fra Sentio.

Senterpartiet har allerede varslet at de vil kjempe med nebb og klør mot en «snikinnmelding» i EU.

Frykter splittelse

EU-spørsmålet har splittet Venstre, og i 1972 ble partiet delt på midten i saken. Fra talerstolen advarte flere mot å innta et ja-standpunkt.

– Jeg er redd for jobben min, både som bonde og som lokalpolitiker, sa John-Arvid Eik fra Rogaland.

– Vil vi virkelig rive partiet vårt i filler nå igjen, spurte Lena Landsverk fra Møre og Romsdal

– Vi må velge våre kamper, mente Bjørn Ola Holm fra Trøndelag, mens atter andre advarte mot en rekke illiberale tendenser i Europa.

– EU er i dag et svært usikkert prosjekt, framholdt en delegat.