Klart for snuoperasjon om EU i Venstre

Da skal EU-saken opp til votering under behandlingen av partiets nye prinsipprogram på helgens landsmøte på Gardermoen.

Saken har vært behandlet flere ganger tidligere av partiet. Da har nei-siden gått av med seieren, ikke minst fordi partiets avgåtte leder Trine Skei Grande har stått med begge beina plantet i et «nei».

Lørdag tok Guri Melby over ledervervet i Venstre. Melby er kjent som en hardbarka ja-kvinne.

– Guri er mer i takt

På spørsmål fra NTB om hvordan hun opplever at etterfølgeren vil ta partiet i en annen retning i det viktige spørsmålet, svarer Grande:

– Jeg opplever at Venstre er et parti i utvikling, som også utvikler seg i politiske standpunkter. Men skal jeg være helt ærlig, tror jeg kanskje Guri er mer i takt med partiet enn meg.

Melby gir på sin side sin forgjenger litt av «æren» for at Venstre ikke har snudd tidligere i saken.

– Egentlig er vi nok ganske like i synet på hvor viktig internasjonalt samarbeid er, sier den nybakte Venstre-lederen.

Sp advarer

Venstre kan dermed bli det andre partiet på Stortinget med et klart standpunkt for norsk EU-medlemskap. Kun Høyre har dette i dag, mens Arbeiderpartiet fjernet sitt ja-standpunkt fra programmet i 2017.

Hvis Venstres landsmøte sier ja til norsk EU-medlemskap, advarer Senterpartiet mot snikinnmelding i EU hvis det ikke blir regjeringsskifte neste år, advarer Sps utenrikspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete.

Hun viser til at Høyre i sitt nye program har satt inn et nytt punkt der det heter at partiet skal arbeide for norsk EU-medlemsskap.

– Når to av tre regjeringspartier vil starte arbeidet med å få Norge inn i EU, kommer neste års valg til å bli avgjørende for å holde landet vårt utenfor. Sp er krystallklare på at Norge skal styres av norske folkevalgte, ikke av byråkrater i Brussel, sier Navarsete til NTB.

Kommentatorer har pekt på at Venstres eventuelle ja til EU kan føre til at partiet mister stemmer i distriktene. I juni i år sa nesten 63 prosent at de ville stemt nei til EU om det var folkeavstemning i dag, ifølge en meningsmåling.

– Modningssak

Leder av programkomiteen, næringsminister Iselin Nybø, er rimelig sikker på at Venstre nå er modent for et «ja» til EU.

– Jeg er rimelig sikker på at Venstre nå er klar for å ta skrittet fullt ut og peke på EU som en framtidig løsning for Norge, sa hun til NTB fredag, dagen før landsmøtet ble blåst i gang på et konferansehotell på Gardermoen.

Før sommeren stemte også Venstres landsstyre for at partiet skal si ja til norsk EU-medlemskap.

En av dem som har snudd fra nei til ja i saken, er ifølge VG Stad-ordfører Alfred Bjørlo, en av Venstres største stemmesankere.

– Jeg snudde gradvis til jeg ble ja-mann tidlig på 2000-tallet. Hovedgrunnen er at EU utviklet seg til å bli den alleuropeiske organisasjonen som tok den samlende rollen som jeg ikke trodde på i 1994, sier Bjørlo til avisa.

Nei til aktiv dødshjelp

Lørdag startet behandlingen av det nye prinsipprogrammet, det første siden 2007.

Den mest betente saken var om partiet skal innta et prinsipielt standpunkt for aktiv dødshjelp. Med sin grunnfestede holdning om at ethvert individ har rett til å bestemme over sitt eget liv, og dermed også død, sto partiet i et reelt dilemma.

Landsmøtet landet imidlertid på å si nei til aktiv dødshjelp. En rekke ledende partifolk som Grande og partinestor Ole Einar Dørum gikk imot.