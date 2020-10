Den siste tiden har det vakt stor oppmerksomhet etter at president Donald Trump nekter å forplikte seg til en fredelig maktovertakelse hvis offisielle resultater viser at han ikke blir gjenvalgt 3. november.

Trump, som har hevdet at poststemmer vil føre til utbredt valgfusk, har ymtet frempå at valgresultatet kan komme til å havne i Høyesterett.

Historiker Douglas Brinkley er skremt over uttalelsene.

– Dette kan være det mest skadelige han noen gang har gjort med det amerikanske demokratiet, sier han til New York Times.



– Alvorlige advarsler



Chris Edelson, professor ved American University, mener presidentens påstander om valgfusk er en trussel mot grunnleggende verdier.

– Dette er en president som har truet med å fengsle sine politiske motstandere. Nå antyder han at ham ikke vil respektere valgresultatet. Dette er alvorlig advarsler, sier han til avisen.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har reagert på at Trump ikke vil love at han går stille i dørene hvis han taper.

– Hva slags land er vi i? Han sier så irrasjonelle ting. Jeg vet ikke hva jeg skal si til det. Men det overrasker meg ikke, sa Biden da han ble bedt om å kommentere Trumps utsagn onsdag kveld.

– En stor svindel



Det hvite hus har forsikret at Trump vil akseptere resultatet av et fritt og rettferdig valg, men så sent som torsdag gjentok han påstanden om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

– Derfor må vi være veldig forsiktige med poststemmene. Du vet, det hele er en stor svindel, sa Trump og hevdet at bokser med poststemmer har blitt funnet i en elv og i søppelkasser.

Han har også sagt at den eneste måten Demokratene kan vinne valget på, er ved hjelp av valgfusk.