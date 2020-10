Venstre vil ikke fastsette abortgrensen til 18 uker

På landsmøtet lørdag gikk et flertall på 101 mot 86 delegater inn for å beholde programkomiteens formulering i partiets nye prinsipprogram. Der heter det at «for at færre kvinner skal måtte møte i abortnemnd, ønsker Venstre å utvide kvinners rett til selvbestemt abort».

Men partiet vil altså ikke binde seg til et bestemt antall uker i prinsipprogrammet.

– Vi ønsker å fastsette et prinsipp om at færre kvinner skal behøve å møte i abortnemnd. Men hvordan det skal skje, er noe som hører hjemme i partiprogrammet, sa Sofie Høgestøl fra programkomiteen.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark hadde tatt dissens. Han ønsker å prinsippfeste at grensen for fri abort skal utvides til 18 uker.

– Nemndsystemet henger igjen fra fortiden. Mellom uke 12 og 18 tvinger vi kvinnen til å møte i en nemnd og forklare et vanskelig og dypt personlig valg, sa han til landsmøtet.

– I dag er det sånn at det er de som vil stramme inn, som snakker høyest. Vi trenger noen som sier det motsatte, sa Hansmark.