Lan Marie Berg innstillt som førstekandidat i Oslo

– Nå er tiden kommet for å utfordre oljelobbyens grep om norsk politikk, og å gjøre Norge til verdens første fossilfrie land. Derfor vil jeg til Stortinget. For å kjempe for de unges framtid, og mot oljelobbyens grep om norsk politikk, sier Berg.

Berg vokste opp på Kolbotn i Akershus, men bor nå i bydel Alna i Oslo. Hun har vært byråd for miljø og samferdsel i Oslo siden 2015. I kommunevalget i 2019 fikk Berg flest personstemmer i hovedstaden.

Nominasjonsmøtet skal avholdes torsdag 26. november. Det er foreløpig ikke varslet noen motkandidater til plassen.