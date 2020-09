Listhaug krever redningsaksjon for Norwegian

Torsdag var Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Bård Hoksrud fra Frp i møte med toppledelsen i Norwegian for å diskutere situasjonen. Fredag skal de tre også møte fagforeningen Parat.

Målet med møtene er å høre Norwegians tanker om hva som nå må til for å berge selskapet.

Listhaug viser til at svenske og danske politikere har gått inn med hjelp til å få SAS over kneika. Nå mener hun norske politikere har et ansvar for å bidra til å redde Norwegian, som har hovedkontor i Norge.

– Hvis Norwegian forsvinner, så forsvinner tusenvis av arbeidsplasser her i Norge. Men ikke minst vil det bety et mye dårligere flytilbud for folk flest, og dyrere billetter som gjør at folk kan reise mindre, sier Listhaug til NTB.

Ifølge henne vil Frp nå ta initiativ til å finne en løsning som redder Norwegian gjennom krisen.

– Men det forutsetter at både selskapet og kreditorene må gjøre enda mer, sier hun.

Verken Frp eller Norwegian ønsker å si noe om hvilke modeller som er oppe til diskusjon.

Mandag denne uka var Norwegian også i møte med regjeringen om ytterligere krisehjelp.