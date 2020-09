Brexit-beskjed fra Brussel til London: – Dropp spillet

– Den såkalte indre marked-loven bekymrer oss veldig, fordi den bryter de styrende prinsippene i utmeldingsavtalen. Det er fullstendig uakseptabelt for oss, sier den tyske europaministeren Michael Roth, som leder tirsdagens møte. Loven legger opp til at britene kan overstyre brexitavtalen fra sist vinter, og dermed bryte landets folkerettslige forpliktelser.

Roth minner om at tiden er knapp før overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet.

– Vær så snill, kjære venner i London: Slutt å spille. Tiden er i ferd med å renne ut.

Tirsdag møtte han sine kolleger fra de andre EU-landene for å forberede toppmøtet senere denne uken. Der blir det en orientering om fremdriften i forhandlingene med britene. Niende runde holdes i Brussel neste uke.

Britenes statsminister Boris Johnson har satt midten av oktober som en tidsfrist for å komme i havn med en avtale – eller innse at det ikke går. EU har sagt at en avtale må være klar innen utgangen av oktober, dersom man skal rekke å ordne det praktiske og juridiske før årsskiftet.

Eksperter frykter kaos dersom en ny handelsavtale ikke foreligger før britene er helt ute av alle EU-samarbeid når klokken ringer inn det nye året.