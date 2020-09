Ap reagerer på andelen ufaglærte lærere i grunnskolen

Undervisning gjort av ukvalifiserte lærere har økt med cirka 35 prosent mellom 2013 og 2020, og utgjør nå 4,5 prosent av undervisningen, viser tall fra Grunnskolens informasjonssystem

Ap-leder Jonas Gahr Støre angriper nå regjeringen for lærermangel og økningen i ukvalifiserte lærere som underviser i norsk skole, skriver Klassekampen.

– Det er en varslet utvikling. Man har sett det komme år for år. Regjeringen har ikke prioritert det nok, sier Støre

Blant tiltakene Ap lover å iverksette for å få flere lærere, er blant annet styrket kommuneøkonomi, tillitsreform i skolen, å erstatte dagens karakterkrav til lærerstudenter med det de kaller «mer treffsikre» krav, og et kompetanseløft for ufaglærte

Kunnskapsminister Guri Melby (V) mener på sin side at regjeringen allerede leverer på flere av punktene i Aps nye program, og kaller måten Ap framstiller situasjonen på som uredelig.

– Vi har fått gjennom en lærernorm som øker antallet lærere i skolen, sier hun til avisa.