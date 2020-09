– Samholdet internt, samholdet med fagbevegelsen, samholdet med de vi er til for. Fra nå av til valget og videre kan vi ikke kompromisse én tøddel på det, sa Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag.

Partiet må ha fokus på politikken framover, advarte han.

Formaningen kommer etter et årsmøte i Trøndelag Arbeiderparti som ble sterkt preget av personkonflikter og diskusjon om ukultur og ubehagelige hendelser.

Arbeiderpartiet er straffet hardt på meningsmålingene i etterkant.

Berømmer varslerne

I talen til landsstyre berømmet Støre likevel alle som har engasjert seg og sagt ifra i partiet.

– Arbeiderpartiet må være en moderne, trygg og inkluderende organisasjon. De som engasjerer seg i vårt parti, som går inn i vårt parti, de skal føle at det er trygt, at de blir tatt vare på. Og hvis det er noe som ikke er bra, så kan du si ifra. Særlig for unge kvinner, sa han.

Partilederen viste til at rutiner og retningslinjer nå er strammet opp, og at kursingen av tillitsvalgte er styrket.

– Én ting er helt sikkert: Det kommer aldri til å komme en sluttdato på den innsatsen. Det er et vedvarende kulturarbeid.

Tydelig tilbakemelding

Overfor NTB understreker Støre at formaningen om samhold ikke betyr at partimedlemmer nå skal tie om vanskelige saker.

– Har du vanskelige, ugreie ting å ta opp i Arbeiderpartiet, så skal du ikke sitte med det. Tvert imot, jeg berømmer de som rekker hånda i været. Men jeg kommer til å være veldig tydelig på at når det gjelder ting som handler om politiske uenigheter internt, så må vi minne hverandre om at vi nå har et prosjekt vi skal gjennomføre. Vi er til for noen, og de vi skal bytte ut, er de som sitter i regjering, sier Støre.

Han sier dette ikke er noe han har funnet på selv, men en tydelig tilbakemelding han har fått fra partifolk rundt om i Norge.

Han innrømmer at dårlige målinger er demotiverende for partifolk som nå skal ut og sanke stemmer.

– Men veien tilbake fra en dårlig måling er å få fokus over på politikken, sier Støre til NTB.

Tre løfter

Om en ukes tid skal han legge fram førsteutkastet til nytt partiprogram. Det håper Støre vil vekke nytt engasjement i partiet.

I talen til landsstyret varslet han at partiprogrammet kommer til å være bygget rundt tre løfter til velgerne:

– Vi skal sikre trygt arbeid for alle. Det er vår kjerne, sa Støre.

– Vi skal sørge for en sterkere velferdsstat som er der når du trenger den, uansett geografi og økonomisk bakgrunn, fortsatte han.

– Og vi skal gjennomføre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.