CDU gjør det bra i tysk lokalvalg

CDU ligger an til en oppslutning på 36 prosent, en minimal nedgang fra siste valg, ifølge valgdagsmålinger publisert av radiokanalen WDR.

Sosialdemokratene SPD kommer på andreplass med 23,5 prosent, men det er en kraftig nedgang fra 31 prosent sist.

De grønne derimot ligger an til 19 prosent, en markert oppgang fra 2014 da de fikk 11,7 prosent.

Høyreradikale AfD får 6 prosent, opp fra 2,6 prosent i 2014, mens venstrepartiet Die Linke får 4 prosent, ned fra 4,7 prosent. Det høyreliberale FDP ventes å få 4,5 prosent.

Det var også valg på ordfører i delstatens store byer. I Köln glapp flertallet så vidt for den uavhengige ordføreren Henriette Reker, som får 48,5 prosent og må gjennom en ny valgrunde mot sosialdemokraten Andreas Kossiski. Men der blir De grønne største parti med 29 prosent av stemmene.

14 millioner mennesker har stemmerett i Tysklands mest folkerike delstat, som i alle år har vært et kjerneområde for CDU. Det ventes at lokalvalget vil gi en pekepinn på hvordan det ligger an i Tyskland foran nasjonale valg neste år.