Blair og Major fordømmer Johnsons brexit-forslag

De to, den ene fra Labour og den andre fra det konservative partiet, spilte en avgjørende rolle i arbeidet for å skape fred i Nord-Irland. Nå mener de statsminister Johnsons forslag setter fredsavtalen i fare og skader Storbritannias renommé.

I en artikkel i Sunday Times fordømmer de regjeringen for å bringe skam over landet med et lovforslag som på noen områder strider mot nettopp den avtalen regjeringen undertegnet for å bidra til at landet kunne forlate EU på en ryddig måte.

Rasende EU-reaksjoner

Lovforslaget som skal opp i Parlamentet kommende uke, har utløst rasende reaksjoner i EU. EU-president Charles Michel gjentok søndag kravet om at Storbritannia fullt og helt må overholde avtalen om utmelding av EU.

– Det er på tide at den britiske regjeringen tar ansvar, skrev Michel på Twitter etter å ha snakket med den irske statsministeren Micheál Martin på telefon.

Den britiske regjeringen innrømmer at lovforslaget krenker folkeretten, men kaller den en forsikring i tilfelle Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Johnson hevder loven er nødvendig for å få slutt på EU-trusler om en blokade i Irskesjøen som ville «skjære landet vårt opp i biter».

EU avviser tvert anklagene om at de har til hensikt å legge hindringer i veien for normal handel mellom Storbritannia og Nord-Irland.

Forhandlingene om en handelsavtale mellom britene og EU står for tiden i stampe, og det er økende bekymring for at de kollapser i løpet av få uker, og at Storbritannia går ut uten en avtale.

Åpen grense

Et viktig element i brexitavtalen er avsnittene som sikrer en åpen grense mellom Nord-Irland og republikken Irland for å bevare fredsavtalen. Når Storbritannia går ut av EU, blir denne grensa den eneste landegrensa mellom Storbritannia og EU.

I avtalen ville EU derfor sikre seg at Irland-grensa ikke skulle brukes som en bakdør for å kanalisere ikke-tollklarerte produkter inn i EU fra resten av Storbritannia. Derfor ble EU og britene enige om en form for kontroll i Irskesjøen.

Det er ikke klart om lovforslaget blir vedtatt i Parlamentet, siden en rekke konservative parlamentsmedlemmer er urolige for utsiktene til at Storbritannia krenker folkeretten ved å avvise deler av en internasjonalt anerkjent avtale.