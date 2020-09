Mímir Kristjánsson vil på Stortinget

Det kunngjør Kristjánsson selv på Facebook.

– Skal vi kaste regjeringen, må Rødt over sperregrensen. Skal Rødt over sperregrensen, må vi gjøre er godt valg i folkerike Rogaland. Det vil jeg være med på, og derfor har jeg sagt til nominasjonskomiteen at jeg gjerne står på topp her neste høst, skriver han.

Kristjánsson er i dag kommunestyrerepresentant for Rødt i Stavanger. Han har gitt ut flere bøker og er også tidligere journalist.