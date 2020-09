Navalnyjs kollega banket opp

Angrepet på Aleksej Barabosjkin skjedde i byen Tsjeljabinsk i Uralfjellene.

Han ble påført både brudd på hjerneskallen og hjernerystelse, ifølge en uttalelse fra sykehuset, som er publisert på det sosiale mediet VKontakte Teamet til Navalnyj opplyser at verken pengene eller mobilen hans ble stjålet.

– I flere uker har Aleksej mottatt trusler knyttet til kontorets arbeid, sier Navalnyjs team. Kontoret er en referanse til opposisjonens valgkontor i Tsjeljabinsk.

Søndag avholder Russland et viktig regionalt valg. Navalnyj og hans støttespillere håper valget vil bli en nedtur for president Vladimir Putin og hans allierte.

Navalnyj selv er innlagt på et sykehus i Berlin der han får behandling etter at han etter alt å dømme ble forgiftet med nervegiften novitsjok under et besøk i Sibir for tre uker siden.