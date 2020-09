Dag-Inge Ulstein sier ja til stortingsvalg

Tidligere partileder og nåværende samferdselsminister Knut Arild Hareide toppet KrFs liste i Hordaland ved forrige stortingsvalg, men har gjort det klart at han ikke ønsker å stå høyt oppe på listen neste år.

– Det er svært gledelig at Ulstein er blant dem som stiller seg til disposisjon for å fronte KrF her i fylket hvor partiet i sin tid ble startet. Han kjenner fylket godt og har også viktig erfaring både fra lokalpolitikken som finansbyråd i Bergen og som statsråd, sier Ingmar Ljones, leder av nominasjonskomiteen.