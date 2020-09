Biden og Harris i munnhoggeri med Trump om coronavaksine

President Donald Trump har lovet at en coronavaksine kan være klar innen valget 3. november.

Kamala Harris og Joe Biden har begge understreket at presidentens lovnader må underbygges av forskere.

– Jeg stoler på det helseeksperter og forskere sier, og ikke på Donald Trump, sa Harris i en CNN-sending søndag.

Vil ha bekreftelse fra eksperter

Biden understreket mandag at han ikke ville være villig til å ta en vaksine uten bekreftelse fra forskere om at den er trygg. Han la også til at amerikaneres manglende tillit til presidenten kan føre til at folk ikke tør å ta en vaksine når den er ferdig utviklet.

– Trump sier så mange ting som ikke er sant at jeg frykter at selv om vi skulle fått en virkelig god vaksine, kan folk være motvillige til å ta den. Han undergraver folkets tillit, sa Biden.

Trump: mulig vaksine i oktober

President Trump hevder skepsisen ikke er berettiget.

– Hun snakker nedsettende om vaksinen slik at folk ikke skal tro at denne bragden ikke er en stor bragd, sa Trump mandag i møte med journalister utenfor Det hvite hus.

– Dette er skjødesløs anti-vaksineretorikk, la presidenten til.

Men han nektet også for å ha sagt at vaksinen kan være klar før nyttår, før han like etterpå la til at han håper den kan være klar om kun noen få måneder.

– Den kan være klar i løpet av oktober og før november, sa han.

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sa i forrige uke til CNN at det er usannsynlig, men ikke umulig, at en vaksine kan få godkjenning i løpet av oktober.

Så langt er nesten 190.000 coronasmittede personer døde i USA, mens nesten 6 millioner er bekreftet smittet av viruset, ifølge tall fra Johns Hopkins University.