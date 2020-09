Det kommer fram i Høyres førsteutkast til valgprogram, som ble lagt fram mandag.

I programutkastet går høyre inn for å åpne for søndagsåpne butikker, alkoholsalg i butikk til klokka 23 og holde Vinmonopolet åpent til klokka 20 på hverdager.

Et flertall i programkomiteen går også inn for å la dagligvarebutikker selge alkohol opp til 8 prosent. Men dette punktet har mindretallet i komiteen ønsket å stryke.

Høyres ønske om å utvide Vinmonopolets åpningstider møter motstand.

KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold, leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, liker forslaget dårlig.

– KrF vil selvsagt ikke støtte en alkoholpolitikk som sier adjø til den solidariske alkoholpolitikken vi har i dag, der hensynet til de som sliter med eget eller andres alkoholforbruk er det førende, skriver Bekkevold i en SMS til VG.

Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol omtaler Høyres forslag som et «frieri».

– Her er nok Høyre ute og snakker litt fra flere munnviker når det er valgkamp. Så vet vi at de må regjere sammen med KrF og med støtte fra Frp og da blir høyre den moderate stemmen. Dette her er litt sånn frieri, men jeg tror ikke de mener alvor, sier Kjerkol til VG.