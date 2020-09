Frisør hevder Pelosi ble lurt i en felle da hun havnet i saksa

Pelosi selv sier hun tar ansvar for at hun stolte på San Francisco-salongen som hun har brukt flere ganger tidligere. Hun hevder hun fikk beskjed om at det var tillatt med innendørs hårklipp så lenge det kun var en kunde av gangen.

– Jeg tar på meg ansvaret for å ha falt for en felle, sier Pelosi, som er lederen for Representantenes hus.

Frisørbesøket har fått massiv kritikk fra høyresiden, og særlig president Donald Trump. Et videoklipp av Pelosi i salongen uten munnbind er blitt lekket.

Advokaten til frisøren som klippet Pelosi, mener imidlertid politikeren er lurt i en felle av salongens eier. Matthew Soleimanpour, som representerer frisøren, sier at eieren ga beskjed om avtalen dagen i forveien.

– Hun kom med flere giftige og opphissende kommentarer om Pelosi. Det ser ut som hun har lagt en felle for Pelosi, sier Soleimanpour.